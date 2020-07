Lugo. Cinema all’aperto: tanti i nuovi film tra l’Arena del Carmine e San Lorenzo

Sarà un agosto con nuove proiezioni e numerose anteprime il prossimo mese dell’Arena del Carmine, la rassegna cinematografica giunta alla seconda parte di programmazione nel chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi). Da giovedì 30 luglio le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Primo film del mese di agosto sarà Gli anni più belli di Gabriele Muccino (proiezione replicata il 21 agosto). I film continuano il giorno successivo, domenica 2 agosto, con Joker di Todd Phillips, vincitore dell’Oscar per il miglior attore protagonista e miglior colonna sonora.

Per gli appuntamenti successivi non mancheranno altre pellicole premiate, come Pinocchio di Matteo Garrone (4 agosto), La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek (5 agosto), Parasite di Bong Joon-ho (6, 17 e 30 agosto), Odio l’estate di Massimo Venier (9 agosto), Jojo Rabbit di Taika Waititi (11 agosto), La Belle Epoque di Nicolas Bedos (12 agosto), Piccole donne di Greta Gerwig (13 agosto), 1917 di Sam Mendes (14 agosto), Figli di Giuseppe Bonito (26 agosto), Memorie di un assassino di Bong Joon-ho (27 agosto) e Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo (28 agosto).

Ben nove le anteprime in questa seconda parte della rassegna: il 3 agosto ci sarà Si muore solo da vivi di Alberto Rizzi, seguito da Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (15 e 16 agosto), Babyteeth – Il senso della vita di Shannon Murphy (18 agosto), Il grande passo di Antonio Padovan (19 agosto), La candidata ideale di Haifaa Al-Mansour (20 agosto), Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte (23 agosto), Non conosci Papicha di Mounia Meddour Gens (24 agosto), Ema di Pablo Larraín (25 agosto), Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé (29 agosto).

Completano la programmazione 18 regali di Francesco Amato (7 agosto); Downton Abbey di Michael Engler (8 agosto), Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson (22 agosto) e Resistance – La voce del silenzio di Jonathan Jakubowicz (31 agosto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 345 9520012 (dalle 9 alle 13) o 328 8633565 (dalle 20.30 alle 23), visitare il sito www.cinemaincentro.com o la pagina Facebook “Cinemaincentro”.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.

DUE SERATE DI CINEMA ALL’APERTO A SAN LORENZO



Due serate di cinema all’aperto si svolgeranno anche nel Parco della scuola a San Lorenzo. Nei mercoledì 29 luglio e 5 agosto la frazione di Lugo ospita infatti la proiezione di due pellicole che negli ultimi anni hanno riscosso molto successo.

Si comincia il 29 luglio con il film Quasi amici di Olivier Nakache ed Éric Toledano. Protagonisti della pellicola sono Driss e il miliardario tetraplegico Philippe. Quest’ultimo sceglie Driss come proprio aiutante personale; giorno dopo giorno tra i due si crea un legame di sincera amicizia. Il secondo appuntamento, mercoledì 5 agosto, è con il film con Checco Zalone Quo Vado? di Gennaro Nunziante. Checco è assunto a tempo indeterminato presso l’ufficio provinciale Caccia e pesca e vive con i genitori, senza alcuna intenzione di spostarsi da lì. Dopo una riforma della pubblica amministrazione il suo non sembra però essere più un “posto fisso”.

Le proiezioni si svolgono dalle 21. Prima di ogni film verranno ripresentati, dopo il successo social, due produzioni video dal titolo: “Tra lóm e scur – Lucciole di musica e parole”, con il contributo artistico dei fratelli Gianni e Paolo Parmiani e dei musicisti Nicola Nieddu e Antonio Cortesi.

L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto alla locale Scuola dell’infanzia. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 347 7010172 (Giovanna), 333 786 9718 (Tilde), 339 1535510 (Matteo). È necessario indossare la mascherina al momento dell’ingresso.

Le iniziative sono organizzate dalla Consulta di San Lorenzo-Ca’ di Lugo, con la collaborazione delle associazioni Sanlorenzando e Sanlorenzomipiace e dell’Acli, con il patrocinio del Comune di Lugo.