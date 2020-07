Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo resterà chiuso al pubblico per la consueta pausa estiva da martedì 4 fino a lunedì 24 agosto compreso, per riaprire regolarmente a partire da martedì 25 agosto.

Sono tuttavia previste alcune aperture serali straordinarie, in occasione delle serate della rassegna Al chiostro d’estate organizzata dalla Biblioteca Comunale di Bagnacavallo “G. Taroni”: lunedì 3, 17, 24, 31 agosto e martedì 8 settembre le collezioni permanenti del museo saranno gratuitamente visitabili dalle 20 alle 23.30, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento e indossando la mascherina. I visitatori saranno invitati a seguire un apposito percorso all’interno delle sale e, se necessario, gli accessi saranno contingentati per garantire all’interno degli spazi il rispetto della distanza interpersonale.

Per l’ingresso al museo la prenotazione non è richiesta, mentre per gli incontri della rassegna nel chiostro è necessario telefonare alla Biblioteca Taroni (0545 280912).

Informazioni:

Museo Civico delle Cappuccine

via Vittorio Veneto 1/a, Bagnacavallo (RA)

tel. 0545 280911-913

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

www.museocivicobagnacavallo.it