Ravenna celebra Dante / 4. La poesia dantesca nei 5 continenti con Marco Martinelli ed Ermanna Montanari

Gli eventi del Settimo Centenario non si esauriscono con il programma messo in campo da Ravenna Manifestazioni e con le mostre. Ermanna Montanari e Marco Martinelli insieme al Comune di Ravenna, Ravenna Festival, Teatro delle Albe-Ravenna Teatro presentano oltre alla rappresentazione delle cantiche della Divina Commedia (di cui abbiamo già parlato in un altro articolo) altri progetti e opere fiorite intorno al loro percorso dedicato a Dante Alighieri verso l’imminente 2021, in cui culmineranno le energie e il lavoro profuso in quattro anni iniziato nel 2017 con Inferno e proseguito nel 2019 con Purgatorio guardando al Paradiso che completerà le tre Cantiche, in forma di Trittico integrale. Da LA DIVINA COMMEDIA 2017-2021. Chiamata Pubblica per il poema di Dante Alighieri nascono altri due progetti, uno che costruisce strade e sentieri seguendo la metafora dell’errare dantesco – DANTE NEI CINQUE CONTINENTI in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – e l’edizione italiana di un AUDIOLIBRO SULLA DIVINA COMMEDIA IN 30 LINGUE curato e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la compartecipazione del Comune di Ravenna.

DANTE NEI CINQUE CONTINENTI

È una produzione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La metafora del viaggio dantesco, dalla “selva oscura” fino alla luce abbagliante del Paradiso, può trovare una sua inedita incarnazione nel progetto di portare la Divina Commedia in un viaggio reale, e non solo metaforico, attraverso i continenti. Marco Martinelli e Ermanna Montanari, con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e partner del mondo del teatro, della cultura, dello studio dantesco, partendo dal trittico per Ravenna Festival, che ne rimane fecondo epicentro, porteranno la poesia dantesca in 5 continenti – in Europa, insieme a Timisoara (Romania) Capitale Europea della Cultura, negli USA, in Sudamerica, in Africa e in Asia – ‘mettendo in vita’ il poema ogni volta in relazione alle lingue, agli artisti, ai cittadini del luogo. La calamita sarà la poesia, Dante in primis, e sulla sua scia Vladimir Majakovskij, Emily Dickinson, Ezra Pound, Etty Hillesum, e poeti dei diversi paesi: i versi saranno come un grimaldello per scandagliare la polis e far venire fuori la melma e le pepite d’oro, in un intreccio di lingue e di suoni. Per illuminare i “milioni di contraddizioni” che siamo e vivere una possibilità contro la corrosione nella realizzazione di un’opera comune.

AUDIOLIBRO SULLA DIVINA COMMEDIA IN 30 LINGUE

Marco Martinelli e Ermanna Montanari hanno curato la regia e dato voce alla versione italiana di un audiolibro plurilingue dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, responsabili scientifici Alberto Casadei (Università di Pisa) e Sebastiana Nobili (Università di Bologna/Ravenna), a cura della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che vede per l’edizione italiana la compartecipazione del Comune di Ravenna. L’audiolibro sarà realizzato in circa trenta lingue e diffuso attraverso la rete degli 83 Istituti italiani di cultura nel mondo.

LA NOTTE D’INFERNO

La “Notte d’Inferno” è un progetto che vedrà protagonista la grande poesia internazionale in dialogo con la musica contemporanea per una festa che unirà cultura alta e popolare, pubblico adulto e giovane in una serie di iniziative ispirate all’Inferno di Dante. Il programma curato da ScrittuRa festival e Bronson Produzioni sarà ricchissimo, multidisciplinare e diffuso e coinvolgerà diversi luoghi simbolo della città. Nell’Aprile del 2021 Ravenna, con le sue piazze e i suoi teatri, con il Mar, la Biblioteca Classense e i suoi luoghi magici, si trasformerà per un giorno in città della poesia ospitando fino a notte fonda poeti, artisti e musicisti da tutto il mondo.

Sarà la risposta dantesca alle tradizionali notti d’oro e notti rosa e contraddistinguerà la primavera dell’anno dantesco. Saranno celebrati il tema popolare della trama e la forma classica dello stile così come il profondo lavoro sul linguaggio e sui simboli nascosti. Un cartellone fitto di appuntamenti che testimonieranno come la poesia riesca ancora oggi a parlare alle donne e agli uomini del nostro tempo e sia ancora straordinariamente attuale. Un susseguirsi di letture, e concerti che saranno vera e propria colonna sonora per la poesia e le visioni dalla mattina fino a tarda notte. La poesia abiterà in luoghi dedicati solitamente ad altro, riverberando in una sorta di “dissacrazione poetica”. Non aggiungiamo altro per non rovinare la sorpresa, sappiate solo che nomi di grande rilievo sono già al lavoro per Ravenna.

TRANSMISSIONS XIII – 26 27 28 NOVEMBRE

Transmissions è il festival di Bronson Produzioni dedicato alla musica sperimentale e d’avanguardia che esplora i territori più innovativi della musica contemporanea, una ricerca attorno al mondo alla scoperta delle sonorità di confine. Un Festival diffuso nella città di Ravenna che nel tempo si è guadagnato l’appellativo di “Boutique Festival” tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La tredicesima edizione, che avrà luogo nell’ultima settimana di Novembre 2020, sarà caratterizzata da un’inedita linea di programma appositamente realizzata in occasione delle celebrazioni del 700° annuale della morte di Dante che prevede il supporto di prestigiose collaborazioni internazionali. L’idea progettuale è quella di creare un vero e proprio “eco risonante” nei luoghi che hanno ispirato Dante per completare la sua opera, attraverso un programma di residenze site specific con un collettivo di ospiti internazionali raccolti per l’occasione dal curatore Francesco Donadello.

Entrambi i programmi verranno annunciati nelle prossime settimane.