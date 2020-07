Riecheggiano atmosfere rinascimentali con il concerto dell’Ensemble Dramsam a Castiglione di Ravenna

Giovedì 30 luglio alle 21, la rassegna musicale “I Luoghi dello Spirito e del Tempo”, dedicato alla musica di corte tra Quattro e Cinquecento, propone a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna il concerto dell’ensemble Dramsam. Il gruppo musicale, legato all’omonima associazione goriziana che da diversi anni studia in tutti i loro aspetti (musicale, artistico e perfino culinario) il Medioevo e il Rinascimento, presenta un excursus del repertorio che allietava le corti, attraverso il suono degli strumenti (copia di originali) che più spesso venivano usati in situazioni di questo genere: l’arpa, il liuto di derivazione araba, la viella, antenata degli strumenti ad arco, il flauto dolce e, soprattutto la voce, principe di tutti gli strumenti. Il programma alterna brani di autori italiani e dei molti stranieri che operavano ed erano apprezzati in Italia in quel periodo.

Prima del concerto sarà possibile visitare il castello in due turni di 15 persone ciascuno, alle ore 18 e alle 19.30, sotto la guida di Vanda Budini, grande esperta del territorio. Le disposizioni sanitare prevedono l’uso obbligatorio della mascherina, la sanificazione delle mani e, per evitare assembramenti, sarà necessario prenotare il concerto e l’eventuale visita sul sito collegiummc.racine.ra.it, dove si trovano tutte le informazioni sul festival.

Gli organizzatori ringraziano il Servizio decentramento del Comune di Ravenna e Ravenna Teatro, che quest’anno coordina il cartellone “E temp” di Palazzo Grossi, per la collaborazione.

Dramsam

Fabio Accurso: liuto, Alessandra Cossi: voce, percussioni

Elisabetta De Mircovich: viella, voce

Marco Rosa Salva: flauti diritti

Teodora Tommasi: arpa, voce