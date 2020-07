A Lido di Classe presentazione di ‘Platero e io’ del poeta spagnolo Juan Jiménez

Venerdì 31 luglio al Festival Naturae di Lido di Classe (ore 18) viene presentata in anteprima la versione per immagini di ‘Platero e io’ del poeta spagnolo Juan Jiménez grazie al prezioso lavoro artistico di Juan Bernabeu e dell’editore Else. Partecipano all’evento Juan Bernabeu – che per l’occasione verrà da Valencia – Davide Reviati, Marco Carsetti e Chiara Mammarella di Else Edizioni, che esporranno le serigrafie dell’opera insieme al libro.

È uno dei massimi poeti spagnoli del Novecento, inspiegabilmente poco conosciuto da gran parte dei lettori italiani nonostante sia stato insignito del premio Nobel nel 1956. Juan Ramón Jiménez ha aperto la strada alla grande poesia spagnola del ventesimo secolo, quella della generazione del ’27 che annovera poeti come Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén Álvarez. E poco conosciuto, in modo altrettanto inspiegabile, è il suo poema “Platero e io” (“Platero y yo”), una delle opere più belle e importanti della letteratura iberica del Novecento, in cui il poeta ripercorre con nostalgia il periodo della sua infanzia a Moguer, il paese natio dell’Andalusia, quando con il suo amico fraterno, l’asinello Platero, vagabondava per una campagna incantata che rivive sulla pagina con tutto il suo respiro mitico.

È invece perfettamente spiegabile la scelta raffinata di Else Edizioni di riproporre l’opera di Jiménez in un’elegante veste editoriale, coinvolgendo l’artista spagnolo Juan Bernabeu che, per l’occasione, ha realizzato delle splendide serigrafie che interpretano al meglio il poema. Da sempre i due editor Marco Carsetti e Chiara Mammarella puntano sulla riscoperta di grandi classici dimenticati della letteratura per il loro prezioso lavoro artigianale con cui questi capolavori vengono riproposti con l’arte complessa della serigrafia. È stato così l’anno scorso per “Chickmauga”, racconto dello scrittore americano Ambrose Bierce, magistralmente illustrato da Davide Reviati e sempre presentato al Festival Naturae. E sarà così per “Platero e io”, che verrà presentato in anteprima al Festival Naturae domani sera, venerdì 31 luglio

Per l’evento farà gli onori di casa Andrea Montanari, intervistando gli ospiti all’interno dell’accogliente spazio messo a disposizione dall’Arena del Sole di Lido di Classe.