Faenza. Domenica 2 agosto Palombella rossa, di Nanni Moretti, all’Arena Borghesi

Continua l’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in piazza della Molinella a Faenza. Questa stagione, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede per tutte le serate della rassegna, l’ingresso gratuito.

Ad agosto inizio proiezioni alle 21:15

Questa settimana: Domenica 2 agosto Palombella rossa di Nanni Moretti 89’

Italia 1989 Durante una partita di pallanuoto, Michele, funzionario del PCI colto da amnesia, rimette insieme i pezzi della propria vita e discute sul disagio, la confusione, le contraddizioni della sinistra. E il sole dell’avvenire? Il più radicale, nevrotico, estremo film di Moretti. Sincero come una tegola in testa. Contro l’idiozia del potere, la chiacchiera, gli stereotipi del giornalismo, le ciance dei politici, la perdita della memoria storica.

Nanni Moretti ci ha regalato uno dei film più teorici, ironici e commoventi del cinema italiano anni ’80, segnando la fine di un’epoca (i partiti, le battaglie ideologiche e le “grandi narrazioni”), di un personaggio (Michele e il suo eterno scontro generazionale) e di un modo di amare/criticare il cinema. La piscina di Acireale dove si gioca la partita della storia – abisso temporale che pone il pubblico in un teatro terribilmente privato – è la carezza immaginaria che Moretti lancia al suo mondo prima di confinarlo definitivamente in un (Caro) diario scritto da adulto.

E rivisto oggi, finalmente liberato dalla stretta contingenza del suo tempo, il film ci appare come una bellissima parentesi tra i miti della gioventù che fanno urlare a squarciagola (Il Dottor Zivago e la passione politica) e la piscina dell’età adulta dove le palombelle di vittoria si fanno sempre più ardue e dove i singoli momenti strappati alla bagarre sono quelli che contano davvero. Singoli momenti che come una “merendina di quand’ero bambino” danno senso a tutto il resto… aprendo alla stagione di Aprile.

Proiezioni gratuite. Obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto.

Maggiori informazioni su www.arenaborghesi.it www.cineclubilraggioverde.it