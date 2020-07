Mirabilandia festeggia la Notte Rosa. Promozioni speciali per il week end 8 e 9 agosto

Il Capodanno dell’estate torna anche quest’anno. La riviera romagnola si colorerà di rosa per una settimana, dal 3 al 9 agosto, con eventi, musica e tanto divertimento per tutti. Anche Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, partecipa all’iniziativa con un’offerta da non perdere: sabato 8 e domenica 9 agosto l’ingresso dalle ore 17 è al prezzo promozionale di €9,90.

Un’altra occasione speciale in cui grandi e piccini potranno godere del divertimento proposto dalle tante attrazioni presenti e dagli spettacoli in programma. Con le prime luci della sera sarà ancora più suggestivo l’immancabile appuntamento con “Hot Wheels City: la nuova sfida”, lo stunt show più acclamato d’Europa. Al Pepsi Theatre va in scena il nuovissimo show “Il Mago di Oz”, che racconta il viaggio di quattro amici verso la magica Città di Smeraldo per esaudire il proprio desiderio. Un giro sulla ruota panoramica Eurowheel regalerà una vista da 90 metri di altezza che nelle giornate più limpide spazia dagli Appennini al Mare Adriatico, fino a San Marino. Per gli amanti della velocità da monoposto di Formula 1 imperdibile un giro su iSpeed. Loop 360 gradi e un salto di 50 metri per Katun, l’inverted coaster numero uno in Europa. E per gli appassionati delle due ruote di tutte le età, irrinunciabile una vista alla nuova area Ducati World.

Le misure adottate dal Parco per regolare gli ingressi e le file, le regolari sanificazioni, il rispetto del distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza individuale fanno sì che Mirabilandia sia un parco sicuro dove potersi divertire senza pensieri.

Scopri tutte le promozioni in corso su www.mirabilandia.it