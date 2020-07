Spiagge Soul Festival. A Marina di Ravenna l’ironia visionaria di Giacomo Toni

Pianista, compositore e cantante istrionico. Giacomo Toni è uno degli autori più eccentrici e originali della scena musicale italiana, ed è pronto a portare a Spiagge Soul il suo bagaglio di visioni e personaggi, venerdì 31 luglio nella grande area del Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna (alle 22, ingresso gratuito). Ma oggi c’è anche spazio per un viaggio nel Blues e negli spiritual delle origini, uniti al jazz e alle sonorità di New Orleans, con G & The Doctor, ovvero Gloria Turrini e Mecco Guidi (al Finisterre Beach, alle 21.30, info e prenotazioni 349 2841775).

Prosegue così il festival diffuso organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre che col contributo fondamentale degli operatori privati. Spiagge Soul prevede quest’anno esibizioni nel pieno rispetto delle norme anti-contagio: con concerti dal palco all’aperto e con pubblico distanziato, che si svolgeranno al Bacino Pescherecci e nella pineta di Marina di Ravenna, e cene-concerto su prenotazione negli stabilimenti balneari.

Giacomo Toni. Rolling Stone l’ha definito un Paolo Conte immerso in una vasca di Lsd. Giacomo Toni è autore, compositore, pianista e cantante. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, sconfinano nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce “piano Punk”. Ha aperto i concerti di artisti come Raphael Gualazzi, Edoardo Bennato, Francesco Baccini e John De Leo. Parallelamente è compositore di colonne sonore per spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea e cortometraggi. Nell’aprile 2020 è uscito “Concerto in doppio passo” di Giacomo Toni & Pepe Medri per L’Amor Mio Non Muore.

G & The Doctor. Gloria Turrini e Mecco Guidi sono nomi consolidati e stimati della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues contaminano il proprio percorso con altre sonorità di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel e New Orleans style. Le potenti note scure da contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua forte e brillante personalità, fanno rivivere la musica d’un tempo con uno spettacolo che unisce il lato più romantico e dolce delle ballad ai groove più uptempo dello swing. La cantante ha collaborato con artisti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen. Mecco Guidi, apprezzato pianista e organista, ha una carriera costellata di collaborazioni a fianco di Raphael Gualazzi, Mario Biondi, Cesare Cremonini, Marta High, Franco Califano e molti altri.

Il programma. Agosto continua coi concerti inseriti all’interno della Notte Rosa, con una sezione “Pink Soul” del festival dal 3 al 9 agosto, cui si aggiunge la seconda edizione di “A song for Africa”, l’approfondimento dedicato alla musica africana. Il 1° agosto è in programma il concerto di Spiagge Soul Holy Fellas al Bacino Pescherecci, cui segue nello stesso luogo il ritorno della possente voce soul di Noreda Graves assieme a Luca Giordano (2 agosto), oltre ai Brown Style (al Bagno Kuta). Dopo una serata-tributo a Bob Marley (3 agosto al Bagno Kuta) la Classic Orchestra Afrobeat ricorda l’attivista e artista nigeriano Fela Kuti al Finisterre (4 agosto), mentre la giornata di giovedì 6 agosto si apre nella pineta di Marina di Ravenna, al Capitello della Madonna del silenzio, coi ritmi caraibici dei Baobab (alle 10), e prosegue col grande musicista maliano Baba Sissoko all’Oasi Beach (alle 22). Il 7 agosto si ripete il concerto di apertura mattutino nella pineta con Sara Zaccarelli & King Frisko (sempre alle 10) e si chiude coi Savana Funk e Max Castlunger al Finisterre (alle 22). Domenica 9 agosto si puntano gli orologi per il concerto all’alba coi colombiani Cumbia Poder, nella spiaggia libera del Finisterre (alle 6) mentre al tramonto si ascolta Sara & The Backbeat al Bagno Kuta (alle 18). Spiagge Soul poi chiuderà con una doppia esibizione di Noreda Graves con Luca Giordano il 10 agosto al Bagno Oasi e poi l’11 agosto al Prestige di Lido delle Nazioni. Gran finale (per ora) coi Pennabilli Social Club il 14 agosto al Finisterre Beach.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma, che è in continua evoluzione: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival