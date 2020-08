A San Francesco a Bagnacavallo arriva la commedia dialettale “Finalment stasera!”

Gli appuntamenti estivi al Chiostro dell’Antico Convento di San Francesco a Bagnacavallo proseguono, domenica 2 agosto alle ore 21.15, con la commedia dialettale Finalment stasera! della compagnia CDT La Rumagnola. Un titolo quanto mai appropriato dal momento che lo spettacolo avrebbe dovuto essere rappresentato al Teatro Goldoni nel mese di marzo e a cui il pubblico di abbonati alla rassegna invernale di teatro dialettale potrà assistere con il semplice tagliando del proprio abbonamento. La commedia è scritta da Stefano Palmucci per la regia di Arturo Parmiani.

È la tanto agognata “unica sera mensile” nella quale Milena concede al marito Riccardo il rapporto d’amore. Lui è elettrizzato, smanioso, impaziente nell’attesa di realizzare il sogno che lo ha accompagnato, come ogni mese, in modo spasmodico. Tutto deve filare alla perfezione, non ci devono essere ostacoli, intoppi, imprevisti che possano frenare o far franare il programma previsto. Tuttavia, una serie di situazioni avverse…

Una commedia dall’atmosfera un po’ surreale in cui si muovono tanti personaggi che daranno vita a scene ed eventi imprevisti e divertentissimi.

Biglietti: 6 euro.

I posti disponibili saranno venduti in loco nella sera di spettacolo a partire dalle ore 20,15.

Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per gli attori – nel rispetto delle normative per la sicurezza in vigore.

Info: 0545 64330 – www.accademiaperduta.it