Per la rassegna di teatro, cinema e musica E’ temp, che si svolge a Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna

dal 23 luglio al 3 agosto, oggi domenica 2 agosto alle ore 21.30 il poeta Nevio Spadoni sale sul palco con “Mët”-La figura del matto negli autori romagnoli (Nevio Spadoni voce recitante e Christian Ravaglioli fisarmonica).

LO SPETTACOLO

Pirandello sosteneva che “la pazzia è una forma di normalità”, in quanto tutti in un modo o in un altro siamo folli e portiamo una maschera che ci obbliga a recitare sempre la stessa parte per non essere emarginati. D’altro lato l’equilibrio personale è equilibrio sociale. «E Alda Merini – dice Nevio Spadoni – che di ciò se ne intendeva, avendo trascorso anni e anni in quello che era chiamato manicomio, conclude la sua dissertazione sulla follia dicendo: “Anche la follia merita i suoi applausi”». Con la legge Basaglia del 1978 ai malati psichici, prima considerati irrecuperabili e pericolosi socialmente, viene restituita dignità e viene messa in evidenza la centralità della persona in tutti i suoi aspetti. Noi siamo qui ad applaudire ai cosiddetti pazzi, che non mancano fra le fila degli artisti ma anche fra le persone comuni. Anche la letteratura romagnola è ricca di riferimenti in tale senso, con protagonisti strampalati, ma portatori di messaggi e valori.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Ingresso 10 € | under20 5 €

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo. Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00, sabato e domenica ore 15.00/18.00 e nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760.

Dal 24 luglio al 3 agosto sarà presente un piccolo stand gastronomico.

Ingresso a partire dalle ore 19.00.

I biglietti acquistati online potranno essere stampati o mostrati sul cellulare, all’ingresso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare i posti assegnati.

Palazzo Grossi è a Castiglione di Ravenna in via G. Zignani 39.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati, verrà data notizia via mail e sui canali social.

E’ TEMP è su ravennateatro.com, fb e instagram Ravenna Teatro