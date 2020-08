Il MEI per Non Dimenticare: sulla Pagina Facebook live per ricordare la Strage di Bologna

A Dopo il successo della prima puntata di A Basso Volume dello scorso 19 luglio dedicata a Paolo Borsellino e alla musica e all’impegno antimafia, ritorna con una seconda puntata il programma che riprenderà’ a settembre a cura del MEI insieme a StaGe. Alle ore 10 e 25 di domenica 2 agosto sulla Pagina Facebook del MEI ci sara’ un intervento dello scrittore Daniele Biacchessi che presenta con un intervento in esclusiva per il MEI il suo ultimo libro “Un attimo, Quarant’Anni” sulla Strage di Bologna quarant’anni dopo e una playlist speciale che troverete sul canale YouTube MEI con Brigata Alcolica, Modena City Ramblers, Jack Anselmi, Le Fragole, Basmati, Mario Rosini, Mario Ancilotti e tanti altri con tutti brani sul tema della strage del 2 agosto e per concludere il concerto del 2 agosto 2014 tenutosi a Bologna.

Presenta Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

https://m.youtube.com/user/MeiFaenza

https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/