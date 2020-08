Arrivano dal Mare! a Classe porta in scena un’inedito Hansel e Gretel del Teatro alla Panna

Lunedì sera Classe al Chiaro di Luna è dedicato al Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!: oggi, lunedì 3 agosto alle 21 sarà la volta di un classico per l’infanzia: Hansel e Gretel. In una versione molto particolare della compagnia marchigiana Teatro alla Panna . In scena Roberto Primavera e Luca Paci, autori e registi. Lo Spettacolo è di teatro di figura e vede in scena in compresenza Burattini e attori.

Hansel e Gretel è un classico dei fratelli Grimm, una fiaba famosissima dai tanti risvolti misteriosi. Il Teatro alla Panna si è avvicinato a questa fiaba con il dubbio che, volendola rappresentare, potesse risultare un horror dei più crudi. Genitori egoisti, una strega cannibale, due bimbi assassini: ingredienti piuttosto indigesti. Che dire? E cosi con una curiosa scelta registica hanno riscritto la storia dando al pubblico la facoltà di scegliere se nel bosco ci siano farfalle e fiorellini o orribili bestie, se far morire la strega, che pur se lo merita! Sarà il pubblico a scegliere come si svilupperà la fiaba, tramite un comodo telecomando potrà votare per scegliere come mandare avanti lo spettacolo. Il telecomando proietta Hansel e Gretel nella contemporaneità, anzi nell’attualità televisiva. E visto che ormai ci sono non potranno fare a meno di confrontarsi con quello che succede nel mondo! Siete proprio sicuri che “vivere nel mondo delle favole” significhi vivere fuori della realtà?

Questa la scommessa della compagnia… al pubblico dire se è stata vinta oppure no!

Il festival diretto dal Teatro del Drago-Famiglia d’Arte Monticelli si. Svolge in collaborazione con la fondazione RavennAntica e il Comune di Ravenna .

Biglietto unico €7, Bambini €5

Terzo figlio €1, Biglietto Famiglia €20 (2 adulti + 2 bambini)

È possibile acquistare i biglietti:

Online sul sito www.classealchiarodiluna.it

e presso la biglietteria dedicata al Museo Classis Ravenna – Parco archeologico di Classe, via

Classense 29 dal lunedì alla domenica h.14-18 (anche ore 18-20 il giorno dello spettacolo)

A tutti gli spettatori del Festival verrà data in omaggio una visita guidata personalizzata presso il Museo La casa delle marionette, valida fino alla fine del 2020 (basterà presentarsi col biglietto di Classis).

Per informazioni

info@classealchiarodiluna.it

tel. + 39 328 4815973

whatsapp: +39 328 4815973