Bagnacavallo al Cinema. Le proiezioni della settimana: martedì 4 agosto Dopo il matrimonio di Bart Freundlich

Una settimana di ottimi film è in programma all’arena delle Cappuccine (via Berti 6) a Bagnacavallo per la rassegna Bagnacavallo al Cinema dal 4 al 10 agosto. Martedì 4 agosto si proietta Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, un’intricata storia di sentimenti e di legami di rara intensità emotiva con protagoniste Michelle Williams e Julianne Moore fra maternità, famiglia, amore e sacrificio.

Sono gli uomini, invece, al centro dei due film successivi: Un sogno per papà di Julien Rappeneau, in programma mercoledì 5, e Grazie a Dio di François Ozon, che sarà proiettato giovedì 6.

Venerdì 7 si passerà alla commedia italiana con Un figlio di nome Erasmus di Alberto Ferrari, un divertente film on the road che mescola amicizia, gag e nostalgia.

The farewell – Una bugia buona di Lulu Wang è il film di sabato 8, un’ode all’amore sincero e profondo di una famiglia unita.

La settimana si concluderà domenica 9 con Cattive acque di Todd Haynes, in replica poi lunedì 10. Mark Ruffalo e Anne Hathaway sono i protagonisti di questo film ispirato a una storia vera, che esamina la natura corrosiva delle istituzioni e la coscienza sporca delle industrie chimiche americane

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su: gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Per informazioni: www.arenabagnacavallo.it – cinemabagnacavallo@gmail.com

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30. Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.