I manifesti degli studenti di ISIA Faenza nella mostra Aiap “Mantieni le distanze / Esercita in pensiero”

Lo Spazio Ilisso di Nuoro sino al 27 settembre 2020 ospita la mostra di manifesti “Mantieni le distanze / Esercita il pensiero”: un’iniziativa promossa grazie alla collaborazione tra Ilisso Edizioni e Aiap | associazione italiana design della comunicazione visiva. Nelle sale delle spazio gestito dall’editore nuorese, i visitatori potranno ammirare una selezione degli oltre 250 manifesti giunti ad Aiap grazie alla call promossa dall’associazione in pieno lock-down che chiamava progettisti da tutto il paese a proporre un proprio manifesto riguardante il ruolo che il design può esercitare in momenti di emergenza.

“La call che Aiap ha voluto promuovere – commenta Marco Tortoioli Ricci Presidente Aiap – lanciata proprio nei giorni dell’isolamento, nasce dal voler dare risposta a questa domanda, giusto nel momento in cui le risposte certe sembrano non esserci. Abbiamo chiesto ‘manifesti’ di pensiero, espressione di una posizione da parte di chi si sentiva in animo di volerlo fare. Abbiamo promosso la possibilità di una azione che fosse in sé, operazione nel suo insieme, un gesto capace di sollevare interrogativi e far tornare a pensare all’opportunità di un gesto militante e auspicabilmente non omologato”.

Tra le opere selezionate sono presenti anche quelle degli studenti del Corso di Progettazione dei Caratteri del primo anno del Biennio in Design della Comunicazione di ISIA Faenza, sviluppate con il coordinamento del Prof. Filippo Emiliani, che sottolinea: “La sperimentazione e la ricerca all’interno del corso si concentrano sul disegno delle lettere. Si è dunque scelto di caricare di significato la forma stessa delle parole. Descrivendo così alcuni concetti chiave in maniera forte ed immediata”. Le proposte di Sofia Albonetti, Emanuela Baldacci, Federico Mazzotta, Elena Rouame sono esposte in formato cartaceo all’interno della mostra e del relativo catalogo. I lavori degli altri studenti saranno invece proiettati nel corso dell’esposizione.

Il catalogo è acquistabile oltre che direttamente nella sede dell’esposizione anche tramite il bookshop online Aiap all’indirizzo www.aiap.it. Dal 28 luglio al 28 settembre 2020, presso Il Castello di Corigliano d’Otranto (Lecce), l’Associazione Cinema del Reale in collaborazione con Big Sur ospita una seconda versione della mostra Mantieni le distanze / Esercita in pensiero, per la quale sono stati selezionati i lavori degli studenti di ISIA Faenza Alvaro Camillucci, Edoardo Jorge Beltrammi, Sofia Albonetti, Elena Rouame. www.cinemadelreale.it