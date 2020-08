Tre appuntamenti per Sere d’Estate semplicemente a Castel Bolognese: libri, arte di strada e enogastronomia

Sere d’estate, semplicemente, la rassegna di appuntamenti curata dal servizio cultura del Comune di Castel Bolognese, quest’anno prosegue anche nel mese di agosto, in particolare sono tre gli appuntamenti della prima settimana (5, 6, 7 agosto).

Mercoledì 5 agosto la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, alle 21, nel Chiostro della residenza comunale, presenta il libro Le epidemie nella storia di Faenza. Oro, fuoco e forca, dalla Peste Antonina al Coronavirus di Gabriele Albonetti, Mattia Randi; saranno presenti gli autori, introduce Martina Fabbri Nuccitelli.

Giovedì 6 agosto, alle 21, nel Chiostro della residenza comunale, Otto Panzer Show, ultimo spettacolo della rassegna; un appuntamento per un pubblico ampio (bambini, adulti, famiglie) dove l’artista professionista Gianni Risola, in arte Otto Panzer, utilizzando le tecniche tipiche dello spettacolo di strada propone un pirotecnico e simpaticissimo clown vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo (ingresso gratuito senza prenotazione).

Venerdì 7 agosto, dalle ore 19, con ritrovo nel Chiostro della residenza comunale, Trekking urbano ed enogastronomico nel Museo all’aperto Angelo Biancini; l’iniziativa è organizzata dal Museo civico in collaborazione con DiWine Experience – associazione che progettae organizza esperienze nel settore enoturistico – e Associazione Culturale Torre dell’Orologio; saranno raccontate le opere e la vita dell’artista Angelo Biancini, la storia di Castel Bolognese e le peculiarità del territorio della Valle del Senio. Una volta terminato il percorso, l’esperienza si concluderà con una degustazione guidata di due vini dell’azienda Trerè, con dettagli sulla storia, i metodi di produzione e coltivazione di una cantina di eccellenza del territorio, accompagnando e abbinando la narrazione a prodotti gastronomici di qualità che rispecchiano la tradizione romagnola.

Info per presentazione libro: Chiostro della residenza comunale | piazza Bernardi n. 1 Castel Bolognese, non è prevista la prenotazione: Servizio biblioteca / Bibliotecacomunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6, Castel Bolognese (Ravenna) tel. 0546.655827 negli orari diapertura; e-mail biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it

Info per per Otto Panzer Show / non è prevista la prenotazione: Servizio cultura tel. 0546.655849 ore10-13.30 / cell. 366 682 3599 dalle ore 19.00 alle ore 20.30 la sera di spettacoloe-mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it / apertura al pubblico alle ore 20.30, si garantirà sul posto l’accesso, la seduta in platea e l’uscita in sicurezza; numero 192 posti disponibili;

Info per Trekking urbano ed enogastronomico / è prevista la prenotazione: Martina Fabbri Nuccitelli tel. 0546.655849 (cultura) – 655827 (biblioteca) e-mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it