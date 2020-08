Franternità San Damiano: Martinelli presenta “Nel nome di Dante” e il film “The Sky over Kibera”

Serata dedicata a Dante alla Fraternità San Damiano di via Oberdan a Ravenna. Questa sera, giovedì 6 agosto, Marco Martinelli, regista e fondatore della compagnia Teatro delle Albe, presenterà il suo ultimo libro Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia (Ponte alle Grazie). Un’originale biografia dantesca scritta a partire da alcune domande cardine: ha ancora senso leggere, o rileggere, la Commedia di Dante Alighieri, quella che Boccaccio definì Divina? Che cosa ha da dirci oggi il padre della nostra lingua? Probabilmente tanto. Basta mettere da parte il monumento della letteratura italiana che tutti ci invidiano, il “sommo poeta”, quello che si è obbligati a studiare a scuola, ma anzitutto, considerarlo un uomo come noi.

A seguire, proiezione del film The Sky over Kibera (2019), che racconta la “messa in vita” della Divina Commedia con 150 bambini e adolescenti nell’immenso slum di Nairobi, Kibera.