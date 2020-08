Giovedì 6 agosto ad Alfonsine il duo Ridolfi-Bertozzini tra fado e canzone popolare europea

Il duo Ridolfi-Bertozzini sarà protagonista della serata del festival AssembraMenti2020, in programma giovedì 6 agosto ad Alfonsine, nel Giardino della Biblioteca, ( (inizio ore 21.00. Ingresso gratuito).

Elisa Ridolfi e Riccardo Bertozzini hanno raggiunto un suono personale, un viaggio interpretativo tra le più belle aree classiche della canzone popolare europea, dal fado portoghese alla musica del nostro sud Italia. Studiosa e promotrice del mondo popolare lei, chitarrista classico e poliedrico lui, un incontro che li ha visti crescere assieme grazie all’amore per un repertorio di congiunzione che tra le loro mani si veste d’altro, del loro sentire, del loro modo di portare queste grandi melodie.

Elisa Ridolfi: è la voce italiana del Fado, la musica tradizionale portoghese, cantante professionista, laureata in psicologia, musicoterapeuta, vanta collaborazioni del calibro di Lucio Dalla, Francesco Di Giacomo, Peppe Servillo, Del Barrio. Dal 2010 cura la direzione artistica di Amantica, festival dedicato alla fisarmonica diatonica, che si svolge a Recanati e, più recentemente, è stata docente dello stage di “Canto e musica in gravidanza” del Festival Meno Nove (mesi) Più Tre (anni) di Forlì, promosso dall’Istituto Musicale Masini e dal Centro Diego Fabbri di Forlì, in collaborazione con Romagna Terra del Buon Vivere – Settimana del Buon Vivere.

Riccardo Bertozzini: chitarrista di grande esperienza e versatilità, vanta collaborazioni con Antonella Ruggiero, Sylvie Vartan, Lucio Dalla e molti altri.

Per info e prenotazioni: Comune di Alfonsine | Ufficio Cultura 0544 – 866648