Giro di boa per la Pink Week 2020: fine settimana di musica in dolce atmosfera

La Pink Week arriva al giro di boa e si prepara al weekend, pronta ad accogliere, in completa sicurezza ed in spazi aperti, eventi musicali in luoghi ed orari inusuali. Sarà un weekend tra le sette note d’autore quello che si apre venerdì 7 agosto alle ore 21,30 all’Arena Lido San Giuliano a Rimini con Alex Britti che torna in scena accompagnato dalla sua band, musicisti eclettici per un concerto dal sapore blues e jazz.

Il sabato regala un doppio appuntamento (Rimini Terme, ore 5,30 – Ingresso gratuito con telo mare proprio fino a esaurimento posti): all’alba sarà il pianoforte di Giovanni Allevi, il celeberrimo compositore e pianista, a far risuonare a Rimini Terme note di musica senza tempo; alla sera invece sale sul palco di RDS 100% Grandi Successi a Rimini Francesco Gabbani che presenterà alcuni dei suoi successi ed il nuovo singolo “Il sudore si appiccica”. (Belvedere Piazzale Kennedy, ore 21).

In un percorso illuminato da migliaia di lucine a riva, venerdì sera la spiaggia di Rimini dal bagno 1 al 150, diventa palcoscenico della Pink Week con “Un Mare di Rosa”. Trenta spettacoli, fra performer della fiamma, mangiafuoco e musica dal vivo, si svolgeranno in altrettanti punti della spiaggia accanto ai chiringuiti che proporranno la loro offerta di intrattenimento e cocktail in rosa.

Mentre la riva s’infuoca, dal bagno 50 al bagno 70 la spiaggia e la riva si accendono anche con il gusto e le eccellenze enogastronomiche dell’entroterra riminese. Mare Divino – questo il nome del momento clou della passeggiata di Un Mare di Rosa – è un evento nell’evento che riunisce tutte le migliori etichette della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini; oltre alla degustazione effettuata direttamente dai produttori vitivinicoli, sarà possibile assaggiare il meglio delle bollicine riminesi e della famosa Rebola dei Colli di Rimini nonché spizzicare tipicità negli stand dedicati al food.

Nello storico Grand Hotel, Mirko e Raul Casadei saranno, sabato 8, tra gli ospiti di Terrazza Dolce Vita, ciclo di incontri pomeridiani con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea, intervistati dal giornalista Giovanni Terzi. Domenica 9 agosto sarà invece dedicata al giornalismo, con il direttore di Rai 2 Ludovico di Meo e Claudio Brachino.

La Romagna si conferma terra del sorriso: così dopo Ivano Marescotti a Classe, Paolo Cevoli farà “esplodere” Gatteo Mare (Arena Rubicone, ore 21,30) nella notte più rosa della Pink Week e Giuseppe Giacobazzi intratterrà il pubblico di Cattolica l’8 agosto all’Arena della Regina.

La Pink Week si arricchisce anche della proposta dell’entroterra che si colora di rosa e, con raffinata dolcezza, accompagna le albe e le fresche serate in collina: Monte Colombo con i Bevano Est, a Bertinoro con un concerto all’alba nel cortile della Rocca (Cortile della Rocca, ore 6,15) e ancora i calici sotto i colli di Brisighella (8 agosto Centro storico, ore 21) ed i concerti di musica barocca di San Leo (8 Agosto Palazzo Mediceo, ore 21).

San Mauro Pascoli propone Vineria Torlonia, un percorso teatrale ed enogastronimico (Villa Torlonia dalle 19.30 alle 23.00 visita spettacolo ogni 30 minuti) e Verucchio un pic nic con visita guidata alla rocca (Spalto della Rocca Malatestiana dalle ore 19 fino alle 22,30), Santarcangelo di Romagna con Calici a Santarcangelo, Sarsina con lo spettacolo all’Arena Plautina.

Tantissime manifestazioni in pieno stile Pink Week, eventi diffusi e soft che vogliono portare turisti e cittadini ad una riscoperta delle eccellenze del territorio e dei magici paesaggi che la Romagna offre, dalle coste agli Appennini. Ma il weekend in rosa non si potrebbe dire concluso senza i giochi di luce, di fuoco e musica che coloreranno venerdì il cielo della riviera: Cervia proporrà SONUS SALIS (Porto canale zona Torre San Michele, dalle ore 21) in cui l’incontro tra luci, acqua e musica affascinerà grandi e piccini, così voleranno nel cielo della riviera di Rimini tre aeroplani acrobatici nel tardo pomeriggio di Venerdì 7 e Sabato 8 compiendo evoluzioni con passaggi e incroci da brivido, regalando momenti di pura adrenalina e, allo stesso tempo, portando anche un messaggio di positività e passione disegnando in cielo un cuore con i loro fumogeni, come tributo all’amore e all’essenza della Pink Week che, prima di tutto è amore per la Romagna e reciprocità verso gli altri.

Le barche storiche della marineria, con lo stesso sentimento, accoglieranno i turisti sulle banchine dei porti della riviera ammaliando con racconti e aneddoti storici, trasferendo il senso di rispetto per il nostro mare.

Per finire, allo scoccare della mezzanotte, a chiudere la magia sulla riva di questa Pink Week sarà l’imperdibile spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio sul mare lanciati in contemporanea su tutta la riviera. Un abbraccio ampio e luminoso a una Notte Rosa all’insegna della dolcezza della vita e dello stupore delle piccole grandi cose.