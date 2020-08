Tre giorni di cinema all’Arena in Massa di Massa Lombarda: tutti i film

Una tre giorni di nuove pellicole all’“Arena in Massa” con un programma che eccezionalmente animerà il giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” (via Amendola 40) anche lunedì e martedì. Tra i film previsti, la rassegna estiva di cinema all’aperto propone anche un omaggio a Ennio Morricone, celebre compositore scomparso il 6 luglio scorso.

Domenica 9 agosto arriva Qualcosa di meraviglioso di Pierre-François Martin-Laval. Nel maggio del 2011, Nura Mohammad lascia il Bangladesh con suo figlio Fahim in cerca di stabilità e speranza. Padre premuroso e protettivo, Nura omette al figlio le violenze che agitano il loro Paese e giustifica la loro partenza con la promessa di fargli incontrare in occidente un grande maestro di scacchi. Ma arrivati in Francia le cose non sono così semplici. A semplificare la partita e l’amministrazione francese ci pensa il vecchio Sylvain Charpentier, campione di scacchi di grande mole e saggezza. Accolto nella sua aula, Fahim imparerà rapidamente le regole del gioco e della vita.

Lunedì 10 agosto è il giorno del ricordo di Ennio Morricone con la proiezione di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Il film nel 2016 vinse l’Oscar per la miglior colonna sonora, scritta proprio da Morricone. Lungo i sentieri rocciosi del Wyoming, una diligenza corre più forte del vento. Ultima corsa per Red Rock, la diligenza si arresta davanti al Maggiore Marquis Warren, diligence stopper e cacciatore di taglie nero che ha servito la causa dell’Unione. Ospitato con riserva da John Ruth, bounty hunter che crede nella giustizia, meno negli uomini, Warren lo rassicura sulle sue buone intenzioni. Il viaggio riprende ma il caratteraccio di Daisy Domergue, canaglia in gonnella condotta alla forca, lo interrompe di nuovo. La sosta imprevista incontra e carica tra chiacchiere e scetticismo Chris Mannix, un sudista rinnegato promosso sceriffo di Red Rock. Incalzati dal blizzard, trovano rifugio nell’emporio di Minnie dove li attendono un caffè caldo e quattro sconosciuti. Interrogati a turno dal diffidente John Ruth probabilmente nessuno è chi dice di essere.

Martedì 11 agosto c’è Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson. Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo un’imponente festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere eccellente ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto di un suicidio.

“Arena In Massa” continua fino al 16 agosto con proiezioni dal giovedì alla domenica alle 21.15. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 13 euro l’abbinamento cena&cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”, Ristorante sul Bacino e Chiosco da Dani.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di uno specifico protocollo anti Covid-19 predisposto dai gestori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com.

L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.