Alba in musica a Punta Marina con le canzoni d’autore di Gianluigi Tartaull e Raimondo Raimondi

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rimandare l’alba in musica di Punta Marina in programma lo scorso 2 agosto. Lo stesso concerto si terrà quindi martedì 11 agosto, alle 5.45 in via della Fontana 58. Protagonisti, Gianluigi Tartaull e Raimondo Raimondi che si esibiranno con le grandi canzoni italiane d’autore. L’ingresso è libero ma essendoci al massimo 80 posti disponibili è prevista la prenotazione al numero 0544 437115