Bolle di sapone e clownerie in piazza Nenni a Faenza con lo spettacolo Fish & Bubble

Fish & Bubbles dell’artista Michele Cafaggi è lo spettacolo con cui proseguono, lunedì 10 agosto alle ore 21.15, gli appuntamenti con la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella in Piazza Nenni a Faenza. Uno spettacolo di teatro, clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti con un artista circense e clown che incanterà adulti e bambini.

Protagonista è un pescatore della domenica perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c’è nulla da temere: lui è fatto di sapone, i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrare a tutti i suoi giochi preferiti…

Oltre alle rappresentazioni italiane, lo spettacolo è andato in scena in Svizzera, Austria, Irlanda, Grecia, Spagna, Giappone.

Michele Cafaggi ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e teatro, dalle platee internazionali alle feste di paese, dalle scuole a teatri, ospedali, case di riposo, carceri. Nel 2016 è stato giudicato miglior clown, attore e mimo al Premio Nazionale Italiano Franco Enriquez.

Tecniche utilizzate: teatro circense

Biglietti: 4 euro (bambini e adulti; gratuito per bambini 0-3 anni)

Si consiglia l’acquisto online sul sito www.vivaticket.it. Eventuali ultimi posti disponibili saranno venduti in loco nella sera di spettacolo a partire dalle ore 20,15.

Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per l’Artista – nel rispetto delle normative per la sicurezza in vigore. I posti saranno assegnati dall’organizzatore.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it