Cinemasuono a Cervia: proiezione del corto di Jethro Massey girato in città

Dopo il tutto esaurito della precedente serata, si concluderà martedì 11 agosto alle 20.30 presso il Magazzino del Sale Torre di Cervia il Festival Cinemasuono, organizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti del Comune di Cervia.

Per l’occasione sarà proiettato “Never Apply Salt to Attract a Potential Lover”, il cortometraggio di Jethro Massey girato a Cervia a gennaio 2020 come premio per la vittoria della precedente edizione.

Proprio il regista anglo-francese ha scelto di tornare per presenziare personalmente alla prima dell’opera, che vede tra gli attori molte persone del luogo e come protagonista il sale, in una vera celebrazione cinematografica cervese.

Successivamente avrà luogo la proiezione di “The Thief”, particolarissimo film noir statunitense degli anni Cinquanta del regista Russell Rouse.

Tutte le pellicole saranno proposte rigorosamente senza sonoro, come da regolamento della manifestazione, e messe in musica dai ferraresi Camera 66, gruppo cult della scena post-rock italiana.

L’ingresso sarà gratuito e lo spettacolo avrà luogo presso il Magazzino del sale Torre, in Viale Nazario Sauro 24 a Cervia. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 3382196514 negli orari di apertura di Scambiamenti (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18).