Ravenna. Duostile feat. Enrico Ronzani in piazza Andrea Costa per Note di Sapore

Martedì 11 agosto in piazza Costa Duostile feat. Enrico Ronzani per Note di Sapore E il Mercato Coperto porta sulla tavola il fungo porcino

Nuovo appuntamento per ‘Note di Sapore’, l’apprezzata serie di eventi proposta in Piazza Costa, a Ravenna, da Mercato Coperto e Costa Cafè. Martedì 11 agosto, appuntamento alle ore 21 con i Duostile ed Enrico Ronzani. All’aperitivo, alle 18, Dj set con Luca Hernandez Dj.

Il Mercato Coperto offrirà per l’occasione, oltre al menu del Beer Bistrot con pizza alla pala, hamburger, taglieri e abbinamento di birre, una proposta fuori menu dal titolo F**hi & funghi. Si tratta di tre piatti che omaggiano un prodotto di stagione, il fungo porcino, in questo caso proveniente esclusivamente dal Trentino Alto Adige.

Lo chef propone: insalata di funghi porcini, sedano e parmigiano di montagna (24 mesi), tagliatelle al mattarello con funghi porcini e, infine, funghi porcini fritti. Prenotazioni cena: Mercato Coperto: 0544 244611.

Duostile rappresenta la collaborazione artistica, umana e creativa di Valentina Cortesi e Giovanni Sandrini. Un elegante alternarsi di cover soul-funk-pop-bossa e brani inediti che lasciano un segno di riconoscimento firmato dall’inconfondibile solarità della voce di Valentina avvolta nella chiave acustica che la chitarra di Giovanni fa emergere.

Per l’occasione saranno accompagnati dal pianista Enrico Ronzani, che si muove agilmente tra jazz, soul e pop, arricchendo il sound del duo con uno stile personale e ricco di sfumature. Laureata in Canto Jazz e specializzata in Vocologia Artistica con il Dott. Franco Fussi, Valentina ha fatto dello studio della voce la sua vita; oltre ad essere insegnante di canto è ricercatrice nell’ambito della tecnica vocale e dell’emissione della voce, nonché direttrice del coro gospel To be Choir. Giovanni Sandrini è laureato e specializzato in Chitarra Jazz e insieme a Valentina ed Enrico dirige la scuola di musica Centro Mousikè a Ravenna. Enrico Ronzani, laureato e specializzato in Pianoforte Jazz, è un virtuoso della tastiera, con varie collaborazioni e progetti in ambito jazzistico.