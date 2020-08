La rassegna Capit Incontra si conclude a Marina di Ravenna con il libro “Romagna nostra”

L’incontro di mercoledì 12 agosto a conclusione della dodicesima edizione della rassegna letteraria Capit Incontra vede protagonisti d’eccezione Alberto e Giancarlo Mazzuca, autori, a quattro mani, del libro Romagna nostra (Ed. Minerva). L’appuntamento sarà alle ore 21,00 presso lo stabilimento balneare Luana Beach, in via Lungomare 80 a Marina di Ravenna. Sarà presente Lorenzo Capellini, importante fotografo internazionale, autore delle splendide immagini contenute nel saggio storico-fotografico e curatore della collana “I Luoghi dei sentimenti”.

Conduce la serata il giornalista Marco Montruccoli.

Il libro è un intenso viaggio nella memoria di Alberto e Giancarlo Mazzuca. Romagnoli di Forlì, giornalisti, direttori di giornali e scrittori, dopo avere vissuto lontani da casa per decenni sono tornati in Romagna per raccontare la loro terra d’origine. I luoghi cari, i vecchi amici, i personaggi, i paesi e le città che hanno fatto grande questa terra sono i protagonisti di questo intenso racconto.

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna. Patrocinio di Regione Emilia Romagna, Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Alberto Mazzucca vive a Milano. Autore di numerose pubblicazioni che trattano di società, politica, economia, biografia. Per Minerva sono usciti Gardini il Corsaro, storia della Dynasty Ferruzzi, Mussolini e Nenni. Amici nemici (scritto con Luciano Foglietta), Penne al vetriolo. I grandi giornalisti raccontano la Prima Repubblica (finalista alla 50ma edizione del Premio Acqui Storia 2017).

Giancarlo Mazzuca, è stato inviato speciale al Corriere della Sera, caporedattore a il Giornale di Indro Montanelli e suo vicedirettore a La Voce. E’ stato direttore editoriale del Quotidiano Nazionale e al contempo direttore responsabile de il Resto del Carlino. Direttore de Il Giorno per un breve periodo e deputato della XVI Legislazione. È stato membro del Consiglio di Amministrazione della RAI.

Lorenzo Capellini, già fotografo de “Il Mondo” di Mario Pannunzio e della Biennale di Venezia, ha viaggiato e fotografato tante cose di mezzo mondo. Nella sua lunga carriera ha conosciuto e collaborato con importanti scrittori quali Ernest Hemingway, Alberto Moravia, Marina Valensise, Raffaele La Capria, Goffredo Parise, Dacia Maraini, realizzando insieme a questi una collana sui luoghi da loro amati. Ha inoltre pubblicato oltre ottanta libri e realizzato oltre 250 mostre fotografiche personali in Italia e in tutto il mondo.