Gianni Morandi a Marina Romea per “una bella giornata al mare” e tante foto rigorosamente in mascherina

Ieri Gianni Morandi si è goduto un po’ di sano relax nientemeno che nella nostra Marina Romea: “Ho passato una bella giornata al mare – scrive il mitico Gianni sulla sua pagina Facebook – Tanta gente in spiaggia, alcuni avevano la mascherina, altri no. Molti si avvicinavano per salutarmi o per chiedermi una foto, e in quel caso era meglio metterla. Però, per fare il bagno l’ho tolta! Togli, metti, togli, metti, avanti così!”