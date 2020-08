Cervia. Il sindaco Medri incontra Jethro Massey, regista di un cortometraggio girato in città

Il Sindaco Massimo Medri ha ricevuto il regista britannico Jethro Massey, a Cervia per la prima del cortometraggio “Never Apply Salt To Attract A Potential Lover”, girato proprio in città a gennaio 2020.

Il film è stato reso possibile grazie alla residenza artistica di Cinemasuono, ed ha coinvolto la cittadinanza cervese sia nella scelta degli attori, sia nel reperimento degli oggetti di scena.

Proprio il Festival organizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti, dedicato al cinema muto sonorizzato dal vivo, è stato il palcoscenico perfetto per la proiezione, avvenuta in un Magazzino del Sale Torre gremito.

Massey ha girato il mondo come documentarista, prodotto video per grandi aziende come Givenchy, creato videoclip per band musicali e lavorato per canali televisivi sia europei, che americani. Il suo cortometraggio “Trauma Industries” si è aggiudicato il primo premio all’edizione 2019 di Cinemasuono, permettendogli di usufruire di un soggiorno a Cervia nel quale ha girato la sua nuova opera. “Never Apply Salt To Attract A Potential Lover” è stato proposto a quasi 100 festival, cosa che permetterà a Cervia di essere vista nel mondo.