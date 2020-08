Cinema gratuito in piazza Nenni a Faenza: tutti i film del fine settimana

Continua l’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in piazza della Molinella a Faenza (RA). Questa stagione, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede per tutte le serate della rassegna, l’ingresso gratuito.

Ad agosto inizio proiezioni alle 21:15.

Questo fine settimana: sabato 15 agosto Il sorpasso di Dino Risi 108’ Italia 1962. È Ferragosto, Roma è una città deserta. Bruno, un quarantenne ossessionato dalla furia del vivere e spaventato dalla vecchiaia, convince un timido studente universitario a passare la giornata di festa sulla sua macchina…Road movie, racconto di formazione, ritratto impeccabile ed implacabile della società italiana negli anni del boom, imprescindibile caposaldo della commedia italiana.

Il più noto dei film di Risi è questo e molto altro, con un Gassman in una delle sue interpretazioni più iconiche (giustamente premiato con David e Nastro d’argento) e, sullo sfondo, un’Italia spensierata e spavalda attraversata dall’Aurelia sport.

Domenica 16agosto: Non c’è pace tra gli ulivi di Giuseppe de Santis 100’ Italia 1950. Omaggio a Lucia Bosè. Francesco Dominici, tornato dalla guerra, cerca invano lavoro. Una notte, aiutato dalla sua innamorata, Lucia e dalla sorella, Maria Grazia, ruba delle pecore ad Agostino Bonfiglio, un pastore arricchitosi in malo modo durante la guerra, che si dice abbia rubato, a suo tempo, le pecore di Francesco…Questo melodramma ciociaro è il più brechtiano (ma anche il più astratto) dei film di De Santis. D’impostazione volutamente teatrale e stilizzata, si vale della suggestiva fotografia di Piero Portalupi, notevole per l’uso del panfocus nella profondità di campo e nel risalto del paesaggio ciociaro. Uso particolare della voce fuori campo con il regista che parla in prima persona. Tra gli sceneggiatori (C. Lizzani, G. Puccini, De Santis) il poeta Libero De Libero. 1° film della Bosé.

Gli organizzatori ricordano che è obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto. Maggiori informazioni su www.arenaborghesi.it www.cineclubilraggioverde.it/