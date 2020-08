Virtual tour di Palazzo Milzetti per Ferragosto

A seguito delle disposizioni del Governo, Palazzo Milzetti – Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna è accessibile al pubblic onelle giornate di mercoledì (dalle ore 13.30 alle 18.30) e di domenica (dalle ore 12.30 alle 18.30), con ultimo ingresso alle 17.45. Un primo passo per tornare, appena possibile, all’apertura con gli orari pieni sull’interasettimana.

Nel frattempo, continua il dialogo con gli amici di Palazzo Milzetti sui social. A tal fine è stato ideato, grazie all’impegno dei servizi educativi del museo, una serie di visite guidate digitali, denominate #milzettivirtualtour, tramite la pagina facebook del museo. #milzettivirtualtour racconta il Museo e le sue collezioni attraverso alcune dirette facebook: il pubblico viene accolto nelle magnifiche stanze del Museo e accompagnato virtualmente alla scoperta degli angoli più reconditi del Palazzo.

C’è modo così di approfondire tematiche inerenti ai diversi ambienti del Museo e di svelare storie e curiosità attraverso un affascinante viaggio fra mito ed attualità. #milzettivirtualtour è uno strumento aggiuntivo rispetto alla consueta visita guidata ,un’occasione in più in un momento così difficile, in attesa di riassaporare dal vivo il piacere di una visita a Palazzo Milzetti. Dopo le prime due visite in diretta, nel giorno di Pasqua e in occasione della festa della Liberazione, che hanno riscontrato largo favore di pubblico, il nuovo appuntamento è fissato per Ferragosto, sabato 15 agosto, alle 16 ,sulla pagina Facebook del Museo, con la visita: “Miti lunari sotto il sole di Ferragosto”.

Nel corso della visita verranno illustrate le radici della festa del Ferragosto con accenni storici ed analogie fra il mondo pagano ed i nostri tempi, ponendo particolare attenzione all’iconografia di Felice Giani nelle decorazioni del Palazzo.

INFORMAZIONI

Tutti i contenuti saranno fruibili sul profilo facebook del Museo: https://palazzomilzetti.jimdofree.com/milzettivirtualtorur-le-dirette-streaming/ https://www.facebook.com/PalazzoMilzettiFaenza/ All’indirizzo https://palazzomilzetti.jimdofree.com/percorso-multimediale-multimedia/ è inoltre disponibile un percorso multimediale fruibile da casa oppure si può scaricare la Ap del museo.