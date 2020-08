Castel Bolognese, proseguono le Sere d’estate, semplicemente

Sere d’estate, semplicemente prosegue a Castel Bolognese, dopo la settimana di Ferragosto, con due appuntamenti: lunedì 17 e martedì 18 agosto evento di street art, mentre il 19 agosto è prevista una conferenza a cura del Museo Civico.

Lunedì 17 e martedì 18 agosto l’artista castellano Daniele Serantoni, in arte Mondoscara (nella foto), realizzerà, sulla facciata del Teatrino del vecchio mercato, quella parte del progetto Romagna al quale sta lavorando e denominata Romagna: 7 e mezzo. L’artista intende raffigurare le quaranta carte da gioco romagnole utilizzando come materiale la plastica, le carte da gioco sono infatti plastificate, riciclando i flaconi usati dei detersivi: con piccoli pezzi di plastica, come tessere, l’artista creerà una sorta di mosaico, forma artistica peculiare della nostra terra, per realizzare nel tempo e nel solo territorio romagnolo tutte le quaranta carte.

“La scelta, per Castel Bolognese, cade su due carte, un sette e un re, che nel gioco del sette e mezzo rappresentano il punteggio più alto, quello della vittoria e allo stesso tempo del cambio del mazziere, ossia di colui che dà le carte. Il sette e mezzo è un richiamo alle infinite partite fatte in famiglia nei giorni di festa e il cambio del mazzo vuole auspicare un cambiamento verso un mondo che si spera possa diventare migliore.”

Mercoledì 19 agosto, alle ore 21.00, nel Chiostro della residenza comunale, una iniziativa a cura del Museo Civico decisamente attuale, ma con uno sguardo al passato: l’incontro con i castellani Maria Landi e Andrea Soglia sul tema Il Fronte e il Coronavirus: due crisi a confronto.

Il Teatrino del vecchio mercato è in via Rondanini n. 17 / 19.

Il Chiostro della residenza comunale è in piazza Bernardi n. 1.