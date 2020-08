“Fagiolino e Sganapino contro la zanzara tigre” a Tagliata di Cervia

Finale post ferragostano per i burattini che chiudono così il periodo più caldo dell’estate. Domenica 16 agosto, alle 21 presso Piazzale Acquario a Tagliata, il padrone di casa Vladimiro Strinati porterà in scena l’esilerante ‘Fagiolino e Sganapino contro la zanzara tigre’.

In questo spettacolo, il prototipo perfetto della coppia comica, Fagiolino e Sganapino affrontano la spaventosa Zanzara Tigre allevata con diabolica cura dal malefico proprietario, il Brigante Spaccateste. I due eroi ne usciranno vincitori ricevendo il pauso del dottor Balanzone, in veste di amministratore locale. Non mancheranno inseguimenti, punture, scapaccioni, febbri alte, mal di ossa, legnate e balletti indiavolati.