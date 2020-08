I vent’anni di Marcello Fois al Chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo

Proseguono al Chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo gli incontri letterari Al chiostro d’estate, promossi nei mesi di agosto e settembre dalla Biblioteca comunale Taroni. Lunedì 17 agosto il secondo appuntamento della rassegna sarà con i Vent’anni di Marcello Fois. In dialogo con Emiliano Visconti e Filippo Reina, l’autore racconterà dei suoi primi vent’anni da scrittore, a partire dall’ultimo romanzo Pietro e Paolo (Einaudi 2019), in una serata a cura di Rapsodia Festival.

Già ospite a Bagnacavallo nel 2017, il famoso scrittore di Nuoro con Pietro e Paolo torna alla sua Sardegna, «terra da cui ci si allontana senza mai andarsene, per raccontare una storia sull’amicizia, sulla fede e sulla fiducia». Narratore, saggista, poeta e sceneggiatore, Marcello Fois è una delle voci più solide del panorama culturale italiano.

La rassegna proseguirà poi lunedì 24 agosto con i Vent’anni di Simona Vinci e lunedì 31 con la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura Il racconto in 10 righe, per concludersi martedì 8 settembre con Ermanno Cavazzoni e le sue Storie vere e verissime.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con inizio alle 21.15. Prenotazione obbligatoria allo 0545 280912 oppure scrivendo a taroni@sbn.provincia.ra.it. Per tutte le serate di spettacolo il Museo Civico delle Cappuccine resterà aperto dalle 20 fino alle 23.30. Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.