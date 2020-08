Da Morricone a Bernstein: le grandi colonne sonore al Museo Classis con l’omaggio del Nino Rota Ensemble

Il grande cinema e la sua musica sono protagonisti dell’omaggio che il Nino Rota Ensemble regala al pubblico della rassegna classe al chiaro di luna, martedì 18 agosto alle 21 presso il Museo Classis.

Il Nino Rota Ensemble, è un gruppo tutto al femminile che da oltre 15 anni gira il mondo con successo, portando sia il grande repertorio classico di tutti i tempi, sia le pagine più belle scritte per i film più amati e famosi (Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Nicola Piovani, George Gershwin, Leonard Bernstein ed altri).

Con Nuovo Cinema Paradiso, Metti una sera a cena e C’era una volta il west verrà reso omaggio al grande Ennio Morricone, recentemente scomparso; tra gli altri brani in scaletta anche Moon River di Henry Mancini, La vita è bella di Nicola Piovani, Amarcord e Il Padrino di Nino Rota e Tonight e Maria da West Side Story di Leonard Bernstein.

Le artiste, tutte professioniste e vincitrici di concorsi italiani ed internazionali, in occasione delle celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi hanno rappresentato l’Italia in Brasile; inoltre si sono esibite in numerosi eventi legati al cinema, in presenza di famosi registi e compositori (ad esempio Ennio Morricone, Ettore Scola e Stelvio Cipriani).

Apertura cancelli ore 20

Tariffa € 10

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973