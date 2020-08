Edda in concerto all’Hana-Bi di Marina di Ravenna

ATTENZIONE: Causa pessime previsioni meteo, il concerto, in accordo con l’artista, è stato spostato a mercoledì 19 agosto

Il concerto di Edda – al secolo Stefano Rampoldi – era in programma domani martedì 18 agosto all’Hana-Bi di Viale della Pace 452 a Marina di Ravenna, ma è stato deciso di posticiparlo a MERCOLEDì 19 AGOSTO. Inizio ore 21.30 (ingresso libero). “Fru Fru” è il quinto album solista di Edda, ex Ritmo Tribale, astronauta del rock alternativo italiano. Edda torna con un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti. “Fru Fru” è il suo titolo ma è soprattutto l’aggettivo che lo descrive meglio. Il rock è un’attitudine innata in Edda, che trasuda dalla sua voce, nei suoi testi, nei suoi temi, nella grinta dell’atteggiamento e dalla capacità di trascinare nel suo mondo confuso e consapevole allo stesso tempo, che diventa logico nella riflessione pubblica cantata. Chi prenota al ristorante, avrà la prenotazione garantita anche in platea. Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.

All’Hana-Bi Edda presenterà dal vivo “Fru Fru”un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti. Già con “Graziosa Utopia” si era intuito uno spostamento dal rock e questo disco, che ne è la prosecuzione, segue il desiderio di Edda di affrontare la vita con una certa dose di leggerezza. Uno spostamento che però non bandisce del tutto il rock che è una sua attitudine innata e che trasuda dalla sua voce, nei suoi testi, nei suoi temi, nella grinta dell’atteggiamento e dalla capacità di trascinare nel suo mondo confuso e consapevole allo stesso tempo, che diventa logico nella riflessione pubblica cantata. Unico protagonista di “Fru Fru” è sé stesso, in un monologo in nove tracce, un lungo flusso di coscienza che travolge, un fiume di parole in libertà che messe insieme costruiscono il mondo dell’artista, un paese delle meraviglie per adulti cinici, un luogo in cui i pensieri si inseguono vertiginosamente per ritrovarsi in un discorso compiuto, vero e spontaneo.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141 / www.bronsonproduzioni.com