Ravenna. Piazza Costa tra musica country e storie simpatiche della Romagna

La settimana di eventi del centro di Ravenna inizia con la rassegna estiva Note di Sapore, organizzata da Mercato Coperto e Costa Cafè, che martedì 18 agosto presenta in Piazza Costa una serata tutta dedicata alla Country America. Sul palco dalle 21 il live dei ravennati The Country Owls, anticipati dal dj set di Luca Hernandez a partire dalle 18.

La musica della tradizione americana rivive nelle corde e nelle voci dei The Country Owls, trio formatosi nel 2012 e composto da Stefano Sirotti, Filippo Bernardi e Federico Baldassarri. Questa combo propone un repertorio ricco di brani figli del multiforme mosaico di generi definibili, semplificando, Country music. Il loro punto di forza è l’utilizzo esclusivo di strumenti acustici e tradizionali come il banjo a 5 corde, il mandolino americano, il contrabbasso, la chitarra resofonica e, naturalmente, la chitarra acustica. In un loro concerto convivono gospel intimi e corali e i vivaci colori del western, omaggi al folk americano d’autore degli anni 60 e 70 e standard di Bluegrass.

Davide Rondoni

La loro musica sarà il sottofondo di una cena che farà da ponte tra America e Italia, riproponendo piatti iconici americani rivisitati con prodotti del territorio.

Seconda serata da non perdere quella di mercoledì 19 agosto in compagnia di Davide Rondoni, che alle 21.30 presenta al Mercato Coperto il suo ultimo volume “Quasi un paradiso. Viaggio in Romagna terra del pensiero simpatico”. Un omaggio alla Romagna, quello di Rondoni che, conversando con lo scrittore Paolo Gambi, parlerà di incerti confini, goliardia e, ovviamente, anche di cibo. Il Beer Bistrot della piazza proporrà per l’occasione anche cappelletti al ragù rosso di Mora Romagnola e tagliatelle tirate a mano con funghi porcini.