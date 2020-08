“Un poeta da ricordare”: al bagno Luana di Marina di Ravenna omaggio ad Alda Merini

Mercoledì 19 agosto alle 21 al Bagno Luana di Marina di Ravenna (via Lungomare 80) si svolgerà la XXV edizione della rassegna “Un Poeta da ricordare” dedicata alla poetessa Alda Merini e condotta da Nevio Spadoni con musiche di Stefano Martini.

La manifestazione, ideata da Walter della Monica e promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna, si avvale dei patrocini della regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo ravennate, imolese e forlivese.

Alda Merini ( Milano 1931 – 2009 ) la poetessa dei Navigli, maledetta da una vita di stenti e tribolazioni con anni e anni di manicomio, autrice di numerosi testi poetici e di libri in prosa, è sicuramente una delle voci più forti della poesia italiana. Nel 1993 ha ricevuto il prestigioso Premio Librex Montale per la Poesia; nel 1996 il Premio Viareggio; nel 1997 il Premio Procida – Elsa Morante e nel 1999 il Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Settore Poesia. La sua produzione poetica, come attentamente ha rilevato Maria Corti, è data dalla simbiosi dell’erotico e del mistico, e dall’antitesi di tenebra e luce.

Nevio Spadoni, poeta e drammaturgo ravennate, per i suoi testi poetici e teatrali ha avuto diversi riconoscimenti tra i quali il Premio Lanciano, il Premio Gozzano, Salva la tua lingua locale (in Campidoglio). Tradotto in più lingue, i suoi testi teatrali compresi in Tutto il teatro, Società Editrice Il Ponte Vecchio, sono stati portati in scena da “Ravenna Teatro” e “Ravenna Festival”, in Italia e nel mondo. La sua produzione poetica è compresa in Poesie (1985 -2017) Società Editrice “Il Ponte Vecchio.”

Stefano Martini si è diplomato al Conservatorio G. B. Martini di Bologna sotto la guida della prof.ssa Gabriella Armuzzi e del Maestro Sandro Materassi. Si è perfezionato all’Accademia internazionale “Incontri col maestro” di Imola con il M° Pier Narciso Masi e il M° Cristiano Rossi. Ha suonato come violinista in diverse orchestre e gruppi da camera. Ha registrato per radio 3, Tactus, Radio della Svizzera italiana, Ricordi.