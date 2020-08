Confermata l’XI edizione di un’Estate Diabolika a Cervia

Nell’anno del Covid, ma anche dell’uscita del film Diabolik dei Manetti bros. un’Estate Diabolika non si ferma e seppure nel rispetto delle regole, conferma la sua XI edizione a Cervia, ai Magazzini del Sale di Cervia, in via Evangelist, dal 22 al 30 agosto, dalle 20.30 alle 23.

Attraverso locandine, foto di scena e articoli dei giornali del tempo, verrà raccontata la stagione del cinema italiano che ha portato sul grande schermo i personaggi dei fumetti noir. Da Thrilling a Kriminal, da Mister X a Satanik, senza dimenticare Superargo, Totò Diabolicus, Arriva Dorellik e la serie di Fantômas con Louis de Funes.

Ma il vero protagonista resta Diabolik con il film girato da Mario Bava e le vicende che l’hanno preceduto e accompagnato, ben narrate nel volume Cronistoria di un film di Roberto Altariva edito dal Diabolik Club. In mostra si potranno ammirare le foto del 1965 in cui i protagonisti erano Jean Sorel e Elsa Martinelli e quelle del 1967 con la prima Eva Kant: Catherine Deneuve, oltre al film documentario Diabolik sono io del 2019, il video dei Tiromancino e la colonna sonora di Danger Diabolik composta dal grande Ennio Morricone.

E, naturalmente, tanti fumetti, a cominciare da quelli che hanno ispirato la sceneggiatura del film di Bava. Ed infine alcune anticipazioni su Diabolik il film dei Manetti bros. in uscita dal 31 dicembre 2020.