Ravenna, per la rassegna FraternitArte lo spettacolo “Musica da vedere” sul rapporto musica-cinema

Prosegue la rassegna FraternitArte: incontri intrecciati tra musica, teatro, letteratura e mercatini del “fatti a mano” della Fraternità San Damiano di Via Oberdan a Ravenna. Mercoledì 19 agosto alle ore 21 è in programma lo spettacolo MUSICA DA VEDERE a cura di Patrizia Bianchetti e Ivan Corbari. Musica e cinema: un connubio innegabile; una di quelle relazioni che hanno segnato l’orizzonte cinematografico e l’immaginario collettivo della nostra contemporaneità. È evidente che un film senza musica non sarebbe che una serie di immagini, per quanto belle e suggestive, privato di quell’ambiente che lo caratterizza grazie al linguaggio universale delle note. Una selezione di spezzoni di film, con le relative colonne sonore, ci mostrerà il legame che unisce l’immagine alla musica, il tutto contornato da un rapido excursus su tema, compositore e regista, di ciascuna pellicola presentata.

Ingresso eventi dal parcheggio di via Port’Aurea 15 a Ravenna. Cancello aperto dalle ore 19,30 fino ad esaurimento posti. Evento ore 21. È possibile prenotare un’insalata di farro, per chi cena tavolo e posti riservati. Per info Daniela 338 6215630.