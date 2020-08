Faenza. Al Club Monte Brullo torna Juke Box, il Festival Beat organizzato da Giordano Sangiorgi

Ripartono mercoledì 19 agosto alle 20 gli eventi della rassegna Cena & Concerto al Club Monte Brullo di Santa Lucia di Faenza. Mercoledì 19 agosto arriva infatti un altro evento speciale imperdibile: la quarta edizione del Festival Beat faentino “Juke Box” ideato per il MEI da Giordano Sangiorgi e Roger Troncossi insieme alla Casa della Musica e al Clan di Roger di Faenza che vedrà insieme alla resident band di Roger, Ugo e Mario con il meglio degli Anni Sessanta e Settanta i live di alcuni grandi nomi storici del beat che saranno presenti come ospiti: ci saranno infatti il cantautore beat Donatello, il cantante beat Giuliano di Giuliano e i Notturni del mitico Ballo di Simone, il mitico Bobby Posner dei Rokes e il grande Bruno Castiglia dei Bisonti. Quattro grandi espressioni della scena beat degli Anni Sessanta con tantissimi musicisti dell’epoca.

Gli eventi proseguiranno poi mercoledì 26 agosto con i Nomadi, mercoledì 2 settembre con il tradizionale Omaggio all’Arte Tamburini, la mitica cantante faentina di Romagna Mia, recentemente scomparsa, che sara’ ricordata con La Storia di Romagna e sarà premiata la cantante Antonella Nuti per i 40 anni di carriera nel mondo del liscio. Mercoledì 9 settembre ultimo appuntamento con il grande ritorno del Gallo Tean guidato dal grande bassista di Vasco Rossi Claudio Gallo Golinelli e dalla mitica chitarra rock del grande Cristian Cicci Bagnoli. Ci saranno poi tanti ospiti a sorpresa per una serata beat da non perdere e un talk a inizio serata per parlare insieme degli anni Settanta a 50 anni da Woodstock.

Per informazioni e prenotazioni: Ristorante Monte Brullo di Via Santa Lucia di Faenza 3388811963.