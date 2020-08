Ravenna. Al Mercato Coperto arriva “Quasi un Paradiso” di Davide Rondoni

Mercoledì 19 agosto l’autore e poeta Davide Rondoni presenta la sua ultima fatica Quasi un paradiso. Viaggio in Romagna terra del pensiero simpatico (SEM, 2020) al Mercato Coperto di Ravenna. A partire dalle 21.30 è previsto l’incontro tra l’autore e lo scrittore Paolo Gambi, con interventi musicali del cantautore Francesco Picciano della band RadioLondra.

Durante il colloquio si disquisirà della terra di Romagna, che Rondoni omaggia nel volume, parlando di incerti confini, goliardia e, ovviamente, anche di cibo. Una guida inaspettata, quella dello scrittore, ad una delle zone più amate ed iconiche d’Italia, un libro che parla non solo di luoghi ma anche, e soprattutto, di tipi umani, dal “patàca” al “pirata” passando per “l’invornita”. Una terra di bellezza e contraddizione, che, ricorda l’autore, “come le altre sei o sette cose più belle della vita, […] non si sa bene come definirla”.

Un’occasione per guardare la nostra Romagna, e guardare noi stessi, attraverso gli occhi del poliedrico Rondoni, curatore di collane di poesia, ideatore di festival come l’Atelier delle Arti di Bertinoro e fondatore della rivista clanDestino, nonché ovviamente scrittore e drammaturgo.

Per la cena della serata non possono mancare i piatti romagnoli della tradizione: saranno ordinabili piadine e cappelletti al ragù rosso di Mora Romagnola, regine e re della tavola assieme alle tagliatelle, tirate al mattarello dalle sfogline del Mercato Coperto e abbinate per l’occasione al profumato fungo porcino.