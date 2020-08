A Faenza prosegue Balconi & Cortili con l’omaggio a Fabrizio De André di Francesco e Mariasole Chiari

Dopo il doppio sold out con Onda Rosa Indipendente con Roberta Giallo che ha già superato le 5000 visualizzazioni in diretta live streaming e Ferragosto sotto le Stelle, con il Trio Italiano, che ha superato le 1500 visualizzazioni in streaming, prosegue giovedì 20 e 27 agosto a Faenza “Balconi & Cortili”: sui Balconi arriveranno omaggi ai grandi cantautori e ai grandi rocker del nostro paese

Giovedì 20 agosto alle ore 21.00, con ingresso libero aperto a tutti, si terrà a Faenza sul Balcone di Piazza della Libertà, di fronte alla Fontana Monumentale, sopra il bar Corona, si terrà l’Omaggio al grande cantautore Fabrizio De Andrè intitolato “Come una specie di sorriso” con il duo composto da Francesco e Mariasole Chiari.

I due fratelli Francesco e Mariasole Chiari eseguiranno lo spettacolo titolato “Come una specie di sorriso”, dedicato a Fabrizio De Andrè. Lo spettacolo è stato proposto con successo alla cittadinanza faentina nel 2019, in occasione del ventennale della scomparsa del noto cantautore. Durante l’esibizione faranno da filo conduttore alle canzoni di Fabrizio (reinterpretate in chiave acustica con chitarra, flauto traverso, voci, loop station) brevi monologhi estratti dai suoi live e dai suoi diari, in un unico fluire delle idee e della poetica del cantautore.

Francesco, chitarra acustica, voce, loop station, ormai da 20 anni esegue concerti di musica cantautorale italiana (tra live-tributi e composizioni proprie);

Mariasole, flauto traverso, voce, maracas, segue intensa attività live come buskers/artista di strada, sostenendo spesso i progetti del fratello in connubi proficui.