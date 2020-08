Bagnacavallo. Al Chiostro San Francesco Marco Barbieri e Alessandro Fullin protagonisti con Lettere romane

Il poeta Marco Barbieri e l’attore Alessandro Fullin saranno protagonisti sul palcoscenico del Chiostro del Convento di San Francesco a Bagnacavallo con lo spettacolo Lettere romane. Carteggio in terracotta tra due matrone sorprese alle spalle dal V secolo.

Uno spettacolo surreale ed esilarante che chiuderà, sabato 22 agosto alle ore 21.15, la stagione teatrale estiva di Bagnacavallo organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Nell’ottobre del 2015 l’archeologa tedesca Helga Kohler ha fortunosamente ritrovato in una campagna di scavo, nei dintorni di Scandicci, 18.000 tavolette in chiari caratteri romani. Si tratta dell’unico epistolario giunto fino a noi di due matrone romane che si scrissero per più di vent’anni sul finire del IV secolo. Il carteggio, oggi conosciuto internazionalmente come il “Carteggio Kohler”, è conservato presso il Museo Archeologico di Firenze nella sezione: Reperti e Sentimenti. Questo il falso storico da cui si diparte la lettura delle preziose lettere: Flavia e Drusilla ricamano sulla loro amicizia parlandoci di un mondo terrorizzato dalle invasioni barbariche e sorpreso non di meno dal nascente Cristianesimo.

Falsi epigrammi e vere tragedie, Sibille stanche e Profeti entusiasti, luminosi gladiatori e oscure catacombe: un mondo lontanissimo che diventa assai attuale grazie a una penna, anzi a uno stilo, sempre imbevuto di sottile ironia.