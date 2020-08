Burattini alla Riscossa prosegue fino al 10 ottobre

La quattordicesima edizione della rassegna itinerante Burattini alla Riscossa proseguirà fino al 10 ottobre. La particolarità di questo anno ha reso necessario organizzare il cartellone suddividendolo in due parti: terminata la prima, che da fine giugno a ferragosto ha annoverato 14 appuntamenti, dal 21 agosto prenderà il via la seconda parte del programma, che con altri 10 eventi proseguirà fino al 10 ottobre, facendo tappa a Ravenna, Casalborsetti, Castiglione, Piangipane, Villanova di Bagnacavallo, Sant’Alberto, San Pietro in Trento e Santerno. Prosegue fino al 9 di settembre anche la rassegna Teatri sull’Acqua, che accompagnerà il pubblico nei lidi di Comacchio ogni lunedì e mercoledì con altri 6 appuntamenti.