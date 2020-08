A Sant’Alberto a Casa Guerrini Aperitivo Letterario dedicato a T.S. Eliot

Sabato 22 agosto 2020, alle 18.00, nel giardino di Casa Guerrini in via O.Guerrini n. 60 a Sant’Alberto, Aperitivo Letterario dedicato a T.S. Eliot. Saranno presenti Anna Maria Cortini, pianista; Matteo Nicolucci, poeta; Franco Costantini, poeta e scrittore. Presenterà Angelamaria Golfarelli, poeta e ideatrice del progetto.

Nel rispetto dei DPCM e delle disposizioni comunali, i posti a sedere rispetteranno la distanza di sicurezza e di conseguenza il numero delle persone previsto è limitato: per questo e per sapere esattamente chi sarà presente, sempre per ottemperare ai protocolli richiesti per simili eventi, occorre il nome, il cognome e il numero di telefono di chi parteciperà.

È necessario prenotare telefonando al 348.95.08.631 (Angelamaria); arrivare almeno 10 minuti prima dell’inizio per non creare affollamento; avere la mascherina quando si entra e tenerla per tutta la durata dell’evento; ci sarà il sanitizzante mani all’entrata e verrà presa la temperatura ad ogni persona che entra.

Si consiglia di portare un repellente per le zanzare.