Concerto rock alternativo al parco Atria di Cotignola con i Generic Animal

Sabato 22 agosto alle 21.30, al parco Rita Atria di Cotignola, arriva il rock alternativo di Generic Animal, pseudonimo di Luca Galizia, artista milanese che suona, disegna, scrive con la chitarra e con GarageBand. Il nome Generic Animal nasce da un animaletto disegnato da lui: un animale senza sesso e senza specie.

Partito come componente della band emo Leute, esordisce nel 2018 con un progetto solista pubblicando due dischi con testi personali. Nello stesso periodo comincia le collaborazioni con vari esponenti della scena hip-hop e trap italiana, fino al 2019, anno in cui pubblica il suo nuovo album “Presto”.

A Cotignola, al parco Rita Atria in via Borsellino, Luca propone un concerto in acustico intervallato da una breve intervista condotta da Daniela Patella di Radio Sonora. Apre la serata Young Ir, diciannovenne rapper di Russi che sta riscuotendo successo tra i giovanissimi.

Organizzato dal Comune di Cotignola con la collaborazione di Cotignola Invita, la rete d’impresa del territorio che per la serata proporrà aperitivi e street food.

È obbligatoria la prenotazione; per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’Urp al numero 0545 908826.