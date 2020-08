Musica: annunciati i finalisti del premio Pivi 2020, tra cui Bugo e Morgan

Si sono concluse la consultazioni e le visioni delle migliori opere, definendo così i 45 finalisti che concorreranno al Premio Italiano Videoclip Indipendente 2020. La Shortlist sarà inviata nuovamente ai giornalisti professionisti aderenti al Forum del Giornalismo, lista dalla quale uscirà il vincitore ufficiale.

Ma il PIVI non aspetta ottobre, infatti il 27, 28 e 29 agosto si terrà il primo Streaming Festival sul canale YouTube e la pagina Facebook del MEI; tre serate nelle quali verranno mandati in diretta tutti i 45 video (15 per serata) anticipati da commenti, curiosità e aneddoti dei protagonisti.

Lo Streaming Festival avrà anche un suo premio: i video potranno essere votati dal pubblico su Facebook e Instagram, la clip che otterrà più like sarà premiata (sul palco del MEI) da un utente, il cui nome sarà estratto tra tutti quelli che hanno lasciato il proprio voto.

I video presi in considerazione per questa edizione del Premio Italiano Videoclip Indipendente, sono quelli usciti tra il 1° settembre 2019 e il 30 giugno 2020.

Oltre a premio ufficiale e dello Streaming Festival ci sarà anche quello dedicato a #FattoeVistoinCasa, dedicato a tutti quegli artisti che hanno continuato la loro attività anche durante la quarantena, pubblicando singoli, realizzando dirette, concerti in streaming e, ovviamente, pubblicando videoclip.