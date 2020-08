Marina di Ravenna. I californiani Sunset Radio attesi all’Hana-Bi

Martedì 25 agosto 2020 all’Hana-Bi in viale della Pace 452g a Marina di Ravenna dalle 21,30 con ingresso libero si esibiranno per la prima volta i Sunset Radio. Gli organizzatori fanno sapere che durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.

Chi sono i Sunset Radio: il loro suono proviene dal Punk Rock californiano degli anni 90, con influenze tra l’hardcore, e il pop punk moderno. Nel 2016 esce il loro primo ep, “Dreams, Memories and late night”, che da un assaggio di quello che la band vuole trasmettere al pubblico. Dopo pochi mesi, il 2 novembre esce il loro primo LP, “Vices”, per l’etichetta This is core, seguito da un tour europeo in novembre, italiano a gennaio e febbraio e a marzo quello russo. Nel mese di ottobre 2017 partono per il Giappone per un tour di 7 date. Il loro primo singolo “Upside Down” è stato trasmesso svariate volte su Virgin Radio Italia. Nei primi mesi del 2018 hanno già pronto il loro secondo album che ad ottobre 2018 viene presentato sul palco del Bronson di Ravenna, e distribuito in tutto il mondo. Partono per il secondo tour giapponese a novembre 2018. Nel 2019 suonano nel reparto di oncologia e di pediatria dell’ospedale di Ravenna, oltre che a produrre un nuovo ep in uscita per settembre 2020. Il 17 luglio esce “Spritz & Polaroid” primo brano in italiano con distribuzione Sony Music Italia.

I Sunset Radio hanno suonato con Satanic Surfers, Milleconlin, Suicide Tendencies, Bad Religion, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, Zebrahead.