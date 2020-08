Marina di Ravenna. Il rapper ravennate Moder presenta l’ultimo album “Ci sentiamo poi” all’Hana-Bi

Domenica 23 agosto all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, in viale della Pace 452 il rapper ravennate Moder presenterà il suo ultimo lavoro in studio “Ci sentiamo poi”, un disco che racchiude sedici canzoni figlie di questo continuo non fermarsi, ogni pezzo è una polaroid, una telefonata notturna sperando che dall’altra parte qualcuno ascolti. L’idea era di costruire “canzoni” vere e proprie, togliendo il superfluo per lasciare solo ciò che serve e ciò che non si può tacere. Oltre ai vecchi compagni di palco Nox & Tony Lattuga, questa domenica Murubutu sarà al fianco di Moder per alcuni pezzi. Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.

Lanfranco Vicari alias Moder è un rapper di Ravenna, inizia a scrivere rime nel 2000, fondatore del collettivo “Il lato oscuro della costa”. La passione per musica e parole lo porta a occuparsi di organizzazione e direzione artistica (al Cisim nella frazione multiculturale di Lido adriano), a mescolarsi a esperienze teatrali con il Teatro delle Albe, a occuparsi di laboratori di scrittura, a costruire collaborazioni con musicisti. Dal 2011, finita l’esperienza coi Lato oscuro, ri-inizia un nuovo percorso, questa volta solo fatto di tentativi falliti, notti a scrivere di nebbia paludi e provincia. Da questo percorso nascono “Niente da dirti” (mixtape), “Sottovalutato” (ep) e il primo album solista “8 Dicembre”. La dimensione live è sempre stata fondamentale per Moder, portandolo a fare 200 palchi del tour di “8 dicembre”, dai centri sociali, ai pub, alle aperture di americani (Talib Kweli, Promoe, Dj Premier, Oddisse) ai grandi festival. Si sono interessati a lui Deejaytv, Mtv, gli Arcade Boyz, Genova per Voi, Redbull.

Insieme a Duna (b-boy della storica crew Break The Funk e ingegnere del suono) sviluppa un lavoro di arrangiamento sulle proprie canzoni collaborando con musicisti, attraverso macchine analogiche e postproduzione per oltrepassare il concetto di beat e rap. Le ispirazioni vanno dalla letteratura (Pasolini, Fante, Auster, Blake, Nietzsche) al cantautorato (Coen, Conte, Filippo Gatti, Flavio Giurato) al rap (J. Cole, Talib Kweli, Stormzy, Mac Miller). L’ultimo lavoro in studio è “Ci sentiamo poi”, un disco che racchiude 16 canzoni figlie di questo continuo non fermarsi.

Murubutu, al secolo Alessio Mariani, si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90. Insegnante di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, dal 2000 comincia a riflettere sull’interazione fra contenuti scolastici e musica rap. L’intento è fare del rap un mezzo espressivo per trasmettere contenuti di ordine culturale senza perdere l’attenzione verso la cura stilistica. La sua musica, definita “rap di ispirazione letteraria” o “letteraturap”, contraddistingue Murubutu (solista) da tutti gli altri rapper italiani rendendolo unico nel suo genere poiché particolarmente abile nel miscelare il rap, la letteratura, la storia e la saggistica. Peculiarità che colloca l’artista tra i migliori storyteller che la scena musicale rap italiana conosca.