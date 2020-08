Pisignano, domenica 23 agosto Gran Galà della Solidarietà

Domenica 23 agosto alle ore 21,00 alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano di Cervia è in programma una speciale manifestazione che si svolge da ben 11 anni, organizzata dall’associazione culturale “Le Muse”, con la collaborazione dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana Aps, Cerviamusica (associazione culturale e musicale), Impronte di Solidarietà e la Scuola di Danza Endas Cervia, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Cervia.

Lo spettacolo è davvero straordinario e ricco di tanti talenti, che si esibiranno nella meravigliosa cornice della millenaria pieve. La serata, presentata da Daniela Pucci, propone un programma ricco con la presenza dei musicisti del “Caffè Concerto Iris Blu” composto da: Violino I Cristian Zangheri, Violino II Milena Giannini, Violoncello Giorgio Borghi e al pianoforte Raffaella Benini; in programma brani di: Strauss, Bernstein, Webber, Lehàr e di Loewe. Sul palco anche il soprano Nicoletta Zanini e il tenore Renato Bartolini. Inoltre la rappresentazione del Corpo di Ballo della Scuola di Danza “ENDAS CERVIA” di Gloria Guidazzi.

Tutto il ricavato dall’offerta guidata di euro 10,00 sarà devoluto all’associazione “Impronte di solidarietà” che si occupa dei bambini con disabilità di Cervia. Il concerto si svolgerà in sicurezza, secondo le normative vigenti ed i protocolli Covid 19.

“Tanta Musica, canzoni e balli dal vivo, con grandi emozioni che solo questi talenti riusciranno a trasmetterci in quella che speriamo sia una calda serata di agosto e con lo sguardo come sempre rivolto anche alla solidarietà. Un invito quindi a partecipare e sostenere questa iniziativa. Un ringraziamento al Parroco della Pieve di Pisignano per la cordialità ed entusiasmo nell’accogliere l’iniziativa, che ricordiamo si sarebbe dovuta svolgere in teatro in primavera, rimandata a causa di questa situazione sanitaria e in questa nuova location” riporta la nota dell’associazione Francesca Fontana.