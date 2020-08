Nell’arena estiva del Museo Classis Ravenna arrivano i burattini de “I tre porcellini”

Ultimo appuntamento estivo per il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare: quest’oggi, lunedì 24 agosto, alle ore 21 presso l’arena estiva del Museo Classis di Ravenna andrà in scena l’ultimo degli otto spettacoli dedicati alle famiglie. Serata con divertimento assicurato grazie a un lupo pasticcione, le peripezie di tre giovani fratelli e una delle fiabe più amate di sempre: con i Pupi di Stac e in scena pupazzi e attori per la regia di Enrico Spinelli e Andrea Monticelli.

La mamma è arrabbiata coi suoi tre porcellini che litigano di continuo. Decide che debbano andarsene da casa ed affrontare ciascuno la sua vita. I fratelli non trovandosi d‘accordo decidono che ciascuno di loro costruisca la propria casa. Si assiste alle tre costruzioni, dalla più accurata a quella rapida e sbrigativa del più piccolo. C‘è però in giro un lupo affamato che deve anche compiacere la moglie petulante. Col potente soffio fa volare via la paglia della casetta del piccolo Ciccio che però riesce a sfuggirgli e a rifugiarsi nella casa di legno del fratello Bernardo, che ama fare lo sbruffone. Con uno spintone il Lupo riesce a sgangherare anche la seconda casetta, ma non acchiappa i due porcellini che si rifugiano dal maggiore, Andrea, che ha costruito una bella casa di mattoni e calcina. La Lupa dà l‘ultimatum al marito: vuole in tavola al più presto una pietanza di maialino. Gianrico, così si chiama il Lupo pasticcione, le prova tutte ma la costruzione è fatta a regola d‘arte e dunque resiste. Si traveste da vecchietta ma viene smascherato. Cerca di introdursi infine dal comignolo ma cade nel pentolone preparato apposta dai tre porcelli e finisce bruciato dall‘acqua bollente e bastonato dalla moglie. La mamma, pentita della sua severità, teme che i piccoli siano stati preda del lupo, ma li ritrova sani e salvi assieme ad una buonissima pastasciutta!

La rassegna che, complice la splendida location, ha visto superate le 800 presenze, in un’estate unica nel suo genere, è diretta dal Teatro del Drago-Famiglia d’Arte Monticelli si svolge in collaborazione con la fondazione RavennAntica e il Comune di Ravenna ed ė inserito nella rassegna Classis al chiaro di luna.

Biglietto unico €7, Bambini €5

Terzo figlio €1, Biglietto Famiglia €20 (2 adulti + 2 bambini)

