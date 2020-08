Ravenna. ‘Sotto le stelle di Galla Placidia’, venerdì 28 agosto Eleonora Mazzotti presenta il suo ultimo album Battiti

Nell’ambito della rassegna Sotto le stelle di Galla Placidia, venerdì 28 agosto alle 21,15 ai Giardini Pensili della Provincia si tiene il concerto della cantautrice ravennate Eleonora Mazzotti che presenta il suo ultimo album Battiti, accompagnata da Riccardo Roncagli al pianoforte e da Marco Pacassoni alle percussioni. Il progetto artistico è patrocinato dal Comune e prodotto da PMS Studio.

L’album contiene sei tracce, inediti scaturiti dalla collaborazione dell’artista con Matteo Mancini e Gianni Bindi (autori di Mina) assieme a Michael Baker (music director di Whitney Houston). Il singolo che ha anticipato il lavoro discografico, E’ tardi ormai, è entrato immediatamente nella top ten di Rockol/Airplay ed è rimasto in vetta per 6 settimane di fila.

Durante il concerto ci saranno anche altri brani di Eleonora Mazzotti, come Fallo per me (Gatto Panceri, Castrocaro 2010) e Among the waves in the sky, colonna sonora del docu-film Tra le onde nel cielo presentato al Festival di Cannes 2016 e trasmesso su RAI Storia.

Si tratta del terzo appuntamento della rassegna Sotto le Stelle di Galla Placidia che quest’anno si sta realizzando in forma ridotta per via della situazione sanitaria. L’evento è organizzato da Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune e grazie al contributo della Regione Emilia Romagna.

L’ingresso è libero e, nel rispetto delle normative anti-covid, è necessario prenotare al 389.1954270.